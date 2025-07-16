Gazze'deki can kaybı 58 bin 573'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki can kaybı 58 bin 573'e yükseldi

16.07.2025 14:03
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İsrail'in saldırılarında 58 bin 573 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı 139 bin 607'ye çıktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 573'e, yaralı sayısı 139 bin 607'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle, can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 94 cansız bedenin ve 252 yaralının getirildiği, cenazelerden 7'sinin daha önceki İsrail saldırılarında enkaz altında kalmış sivillere ait olduğu aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise, 7 bin 750 Filistinlinin öldürüldüğü, 27 bin 566 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 573'e, yaralı sayısının da 139 bin 607'ye yükseldiğini bildirdi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 851'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de vurgulayan Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 7 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım noktalarında geçimlerini sağlamak için beklerken ölenlerin sayısı 851'e, yaralı sayısı ise 5 bin 634'de yükseldi" denildi.

"Gazze'de her gün 10 çocuk bir ya da iki bacağını kaybediyor"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan açıklamada, "Gazze'de, 40 bin 500'ü aşkın çocuk da dahil olmak üzere 134 bin 105 kişinin savaşla ilgili yeni yaralanmaları bulunuyor. Bunların yüzde 25'inin, akut ve sürekli rehabilitasyon gerektiren yeni engellere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Patlamalar nedeniyle 35 binden fazla kişinin ciddi işitme kaybı yaşadığı düşünülüyor. Ayrıca, her gün 10 çocuk bir ya da iki bacağını kaybediyor. Yoğun çatışmalar, engelli bireyler ve yaşlılar için koruma ortamını yok etti" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'deki can kaybı 58 bin 573'e yükseldi - Son Dakika

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