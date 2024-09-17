Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 252

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 252'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 497'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 347 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 252'ye, yaralıların sayısının 95 bin 497'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE