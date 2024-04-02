Yardım Çalışanı Güvenlik Veritabanı, tarafından yapılan paylaşımda, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yardım çalışanı sayısının son 20 yıldaki diğer çatışmalardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Yardım Çalışanı Güvenlik Veritabanı, Gazze Şeridi ile son 20 yıldaki çatışmalarda hayatını kaybeden yardım çalışanlarının sayısını paylaştı.
Yardım Çalışanı Güvenlik Veritabanı tarafından yapılan paylaşımda, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yardım çalışanı sayısının son 20 yıldaki diğer çatışmalardan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini dikkat çekilen paylaşımda, bu sayının 1997'den bu yana herhangi bir çatışmada bir yıl içinde görülen kayıp sayısından daha fazla olduğu belirtildi.
Afganistan, Suriye ve Güney Sudan'ın son 20 yılda insani yardım çalışanları için en ölümcül ülkeler olduğu aktarılan paylaşımda, söz konusu ülkelerde en kötü çatışma yıllarında bile yıllık ölümlerin Gazze'deki mevcut İsrail saldırısından daha düşük olduğunu gösterdiği ifade edildi.
Söz konusu verilerin Birleşmiş Milletler ve diğer kar amacı gütmeyen insani yardım kuruluşlarının çalışanlarını kapsadığı belirtildi. BM'nin 7 Ekim'den bu yana 170'ten fazla personeli hayatını kaybederken, bu sayı BM tarihindeki en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. - WASHINGTON
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazze'deki yardım çalışanlarının ölüm sayısı diğer çatışmalardan daha yüksek - Son Dakika
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