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Gazze Şeridi'nde esir tutulanların aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde esir tutulanların aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya büyük tepki göstermek için Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. Esir yakınları ve destekçileri, seçim çağrısı yaparak Netanyahu'ya karşı sloganlar attı.

Gazze Şeridi\'nde esir tutulanların aileleri Tel Aviv\'de protesto gösterisi düzenledi
13.01.2024 - 22:57,
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Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulanların aileleri, başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya büyük tepki gösteren binlerce kişi, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun" sloganları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 99 gün geride kaldı. Bölgede çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli katledilirken, İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenlenmeye devam ederken, İsrail'de ise Gazze Şeridi'nde esir olarak tutulanların aileleri gösteriler düzenliyor. Başkent Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi seçim çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya büyük tepki gösteren kalabalık, "Sen, başbakan suçlusun. Geceleri nasıl uyuyorsun", "Netanyahu gitmeli", "İsrail Devleti yeniden doğmalı" sloganları attı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Benjamin Netanyahu, Tel Aviv, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde esir tutulanların aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika


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