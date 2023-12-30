Gazze Şeridi\'nde İsrail bombardımanı altında hastaneler kısmen faaliyette

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 4, güneyinde ise 9 hastanenin kısmen faaliyette olduğu duyuruldu.

İsrail Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgede can kaybı 21 bin 672'ye ulaşırken, hayatta kalan Filistinlilerin yokluk içinde yaşama tutunma çabaları dünya tarafından görmezden geliniyor. Yakıt eksikliği nedeniyle bölgedeki hastanelerin çoğu faaliyetlerini durdururken, kısmen faaliyet gösteren hastane sayısı giderek azalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 4, güneyinde ise 9 hastanenin kısmen faaliyette olduğu belirtildi. Açıklamada, kuzeydeki hastanelerde uzman ve beyin cerrahları ile yoğun bakım personeli de dahil tıbbi personel eksikliğinin olduğu vurgulanırken, anestezi, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar gibi tıbbi malzeme eksikliğinin de bulunduğu aktarıldı. Güneydeki hastanelerin ise kapasitesinin 3 katı dolulukta olduğu bildirilen açıklamada, temel malzeme ve yakıt konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde doluluk oranı, yataklı servislerde yüzde 206'ya, yoğun bakım ünitelerinde ise yüzde 250'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde BM'ye ait 352 okul hasar gördü

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait 352 okul hasar gördü. Hasar nedeniyle 400 bin 700 öğrencinin etkilendiği belirtilirken, hasarın yüzde 74'ünün Gazze, Han Yunus ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana geldiği ifade edildi. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları, okul binalarının yaklaşık yüzde 90'ının yerinden edilmiş Filistinliler tarafından barınak olarak kullanıldığını söylüyor. - GAZZE