Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi bahçesinde bulunan toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

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Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana katliam yaşanıyor. Bölgedeki hastanelerin bahçelerinde bulunan toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde 3. toplu mezar bulunduğu duyuruldu. Sağlık ekiplerinin toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesini çıkardığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

7 toplu mezarda 520 cenazeye ulaşıldı

Şu ana kadar hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi. Toplu mezarlardan birinin Beyt Lahya kentindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde, 3'ünün Şifa Hastanesi'nde, 3'ünün de Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde tespit edildiği, toplamda 520 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

BM ve uluslararası kuruluşlara çağrı

Açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusunun hastanelerde ve hastanelerin dışında Filistin halkımıza karşı işlediği soykırım suçlarını ve devam eden katliamlarını en güçlü şekilde kınıyor, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kuruluşlara bu suçları kınama çağrısında bulunuyoruz. Toplu mezarlardan ve bu saldırganlıktan tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE