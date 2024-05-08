Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi bahçesinde bulunan toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi bahçesinde bulunan toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı. Hastanelerde bulunan toplu mezar sayısı 7'ye yükseldi ve toplamda 520 kişinin cenazesine ulaşıldı. Gazze hükümeti, BM ve uluslararası kuruluşlara İsrail'in işlediği soykırım suçlarını kınamaları çağrısında bulundu.

08.05.2024 16:33
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Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi tesisi olan Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana katliam yaşanıyor. Bölgedeki hastanelerin bahçelerinde bulunan toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nin bahçesinde 3. toplu mezar bulunduğu duyuruldu. Sağlık ekiplerinin toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesini çıkardığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

7 toplu mezarda 520 cenazeye ulaşıldı

Şu ana kadar hastanelerde bulunan toplu mezar sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi. Toplu mezarlardan birinin Beyt Lahya kentindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde, 3'ünün Şifa Hastanesi'nde, 3'ünün de Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde tespit edildiği, toplamda 520 kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

BM ve uluslararası kuruluşlara çağrı

Açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusunun hastanelerde ve hastanelerin dışında Filistin halkımıza karşı işlediği soykırım suçlarını ve devam eden katliamlarını en güçlü şekilde kınıyor, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm uluslararası kuruluşlara bu suçları kınama çağrısında bulunuyoruz. Toplu mezarlardan ve bu saldırganlıktan tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi bahçesinde bulunan toplu mezardan 49 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı - Son Dakika

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