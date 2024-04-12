Gazze Şeridi'nde temiz su eksikliği ve artan sıcaklıklar su kaynaklı hastalıkları yayıyor

3.Sayfa

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ndeki insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick, bölgedeki temiz su eksikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklı hastalıkların yayıldığını söyledi.

İsrail kuşatması ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde zaten kötü olan insani durum, açlık ve temiz su sıkıntısı ile daha da zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ndeki insani yardım koordinatörü Jamie McGoldrick Kudüs'ten video bağlantısı aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki temiz su eksikliği ve artan sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklı hastalıkların yayıldığını söyledi. McGoldrick, "Şu anda ve gelecek aylarda kalabalık olan bölgelere nasıl daha iyi su tedarik edebileceğimizin bir yolunu bulmalıyız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre kirli su ve yetersiz sanitasyon kolera, ishal, dizanteri ve hepatit A gibi hastalıklara neden olabilir. DSÖ, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105 binden fazlası 5 yaş altı çocuklarda olmak üzere 345 binden fazla ishal vakası kaydetmiştir.

"İsrail'in açtığı ek geçiş kapıları yeterli değil"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in taahhütlerini yerine getirdiğini ve Gazze'ye ihtiyaç duyulan yardımın girmesi için ek geçiş kapıları açtığını belirtirken, bunların yeterli olmadığını vurguladı. Kirby, ABD'nin İsrail'e daha fazla yardıma izin vermesi için baskı yapmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. - NEW YORK