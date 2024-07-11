Gazze'ye yardım kamyonları girişine izin verildi

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İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'ne 295 yardım kamyonunun girişine izin verildiğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarına devam ederken, bölgede hayat mücadelesi veren Filistinliler açlık ve susuzluk ile de mücadele ediyor. Uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye giren yardımlara ilişkin "yetersiz" açıklaması bölgeye ilişkin endişeleri artırıyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, açlığın üst seviyelerde yaşandığı Gazze Şeridi'ne dün 295 yardım kamyonunun girişine izin verildiği aktarıldı. Açıklamada, 248 kamyonun Kerem Şalom sınır kapısından, 13 kamyonun Erez Sınır Kapısı'ndan, 34 kamyonluk konvoyun ise 96. kapı olarak bilinen güvenlik kontrol noktasından geçtiği bildirildi. Temel altyapının işletilmesi için tahsis edilen 6 tanker akaryakıt ile 6 tanker pişirme gazının da bölgeye giriş yaptığını ifade eden COGAT ayrıca, 5,58 tonluk bir hava yardımının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gazze'de 2 hastane yeniden faaliyette

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) ile bir hastanenin daha hasta ve yaralı Filistinlileri yeniden kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Soykırım savaşının başından bu yana büyük halkımıza hizmet etmek için gece gündüz durmayan sağlık ekiplerinin büyük ve olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE