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Gebze Belediyesi İzinsiz Afişlere Karşı Denetim Başlattı - Son Dakika
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Gebze Belediyesi İzinsiz Afişlere Karşı Denetim Başlattı

Gebze Belediyesi İzinsiz Afişlere Karşı Denetim Başlattı

Gebze Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlatarak kurallara uymayanlara kanuni işlem uyguluyor.

03.02.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Gebze Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlatarak kurallara uymayanlara kanunu işlem uyguluyor.

Gebze Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde izinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, yasak olmasına rağmen halkın yoğun olduğu meydan, park, cadde ve sokaklar üzerinde bulunan elektrik direkleri, trafolar, ağaçlar, duvarlar, panolar, otobüs durakları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi birçok noktaya afiş asanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin çeşitli bölgelerinde kontroller gerçekleştiren ekipler, gelişigüzel, izinsiz mevzuata aykırı asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afişleri tek tek toplarken uyarıları dikkate almayanlar hakkında kanuni işlem de uyguluyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren belediye yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kendilerine bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze Belediyesi İzinsiz Afişlere Karşı Denetim Başlattı - Son Dakika


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