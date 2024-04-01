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Gebze'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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Gebze'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın

Gebze\'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

01.04.2024 17:34
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın diğer apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akse Mahallesi 526 Sokak'taki 7 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Apartman sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahale etti. Yangın apartmanın bitişiğindeki diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta hasar oluştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın - Son Dakika
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