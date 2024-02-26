Gebze\'de 8 Katlı Binanın Teras Katında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 katlı binanın teras katında çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla teras kata ulaşarak yangını söndürdü. Yangında kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi teselli kaynağı oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ