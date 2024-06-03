Gebze'de boş arazide yangın çıktı

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Gebze'de boş arazide yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple ot ve araba lastiklerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.