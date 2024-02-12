Gebze'de çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Gebze'de çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

Gebze\'de çekici üzerindeki minibüs alev alev yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, arıza yaparak tamirhaneye götürülmek üzere çekiciye yüklenen minibüs, yeniden yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı.

Olay, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arıza yaparak yangının çıktığı minibüs, tamirhaneye götürülmek için çekiciye yüklendi. Bu sırada minibüste yeniden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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