Gebze\'de Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı

16.03.2026 21:41
Kocaeli'nde ateş yakarken istinat duvarından düşen genç ağır yaralandı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ateş yakıp sohbet eden 3 arkadaştan biri, istinat duvarının üzerinde otururken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi Sungurca Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, olay yerine otomobille gelen 3 arkadaş sokak üzerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Bu sırada istinat duvarının üzerine oturarak sohbet eden Memduh Ortakçı, dengesini kaybederek kot farkı nedeniyle yaklaşık 4 metre aşağıda bulunan evin beton zeminine düştü. Hemen Ortakçı'nın yanına koşarak yardım etmeye çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Memduh Ortakçı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortakçı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Memduh Ortakçı'nın düştüğü anlar ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

Advertisement
