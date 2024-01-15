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Gebze'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Gebze'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpan başka bir otomobil takla attıktan sonra 300 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Gebze\'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
15.01.2024 - 02:19,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobile arkadan çarpan bir diğer otomobil takla attıktan sonra 300 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 SC 518 plakalı BMW marka otomobil iddiaya göre aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak aynı yönde giden B.P. hakimiyetindeki 34 HKY 378 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Yol ayrımındaki bariyere savrulan ve takla atan BMW marka otomobil, 300 metre sürüklendi. Kazada, BMW marka otomobildeki H.A. isimli yolcu ve diğer otomobil sürücüsü B.P. yaralandı. Kazanın ardından BMW marka otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar B.P. ve H.A. çevre hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kaza sebebiyle otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Kocaeli, Gebze, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü kaçtı - Son Dakika


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