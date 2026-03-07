Market raflarında tarihi geçmiş tavuk ve içecek alarmı - Son Dakika
07.03.2026 15:13  Güncelleme: 15:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, bir markette çürük sebze-meyve ile tarihi geçmiş pasta ve tavuk ürünleri bulundu. Zabıta ekipleri, bozulmuş ürünleri satıştan kaldırdı ve olayla ilgili tutanak düzenlendi.

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Bir markette yapılan kontrolde çürümüş sebze ve meyveler ile son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Denetim sırasında reyonlardaki etiket ve fiyat kontrolleri de yapılırken, vatandaşların gördüğü fiyattan kasada alışveriş yapıp yapamadığı incelendi. Yetkililer, bozulmuş durumda olan maydanoz, marul, patates ve soğan gibi ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi.

Soğuk dolap reyonunda da inceleme yapan ekipler, 2025 yılı ekim ve 2026 yılı şubat ayına ait son tüketim tarihi geçmiş pasta, tavuk ve benzeri ürünlerin dolaplarda muhafaza edildiğini tespit etti. Paket bütünlüğü bozulan ve tüketilmeye uygun olmayan ürünler satıştan kaldırıldı. Ekipler olaya ilişkin tutanaklarını tutarak denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

