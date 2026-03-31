Gebze\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafiğe kapalı yolda meydana gelen kazada beton bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Burak Kılıç (24) idaresindeki 34 FYK 450 plakalı motosiklet, çökme nedeniyle trafiğe kapatılan yola girerek beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Burak Kılıç'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ