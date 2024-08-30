Gebze'de Müstakil Evde Çıkan Yangın Bitişiğindeki 2 Eve Sıçradı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve de sıçradı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişiğindeki 2 müstakil eve de sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar ise meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 3 evde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor. - KOCAELİ