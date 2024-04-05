Gebze\'de Otomobil Kazası: 3\'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Balıkesir Sındırgı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, araçta yapılan aramada 7,01 gram sentetik uyuşturucu, 9 adet sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, zanlılardan birinin evinde ise 2,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,22 gram skunk, 5,33 gram kenevir tohumu, 42 adet sentetik ecza hap ve 7 uyuşturucu içme aparatı bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.