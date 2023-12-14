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Gebze'de özel plaka alan araç kurşunlandı ve kundaklandı - Son Dakika
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Gebze'de özel plaka alan araç kurşunlandı ve kundaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel plaka alan bir şahıs, plakayı sökme uyarılarına kulak asmayınca önce tehdit edildi, ardından aracı kurşunlandı ve kamyonu kundaklandı. Olay sonucunda araç yanarken, Zafer Yelek ve ailesi müdahale etti ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yelek, özel plaka yüzünden daha önce tehdit edildiğini ve aracına kurşun sıkıldığını belirtti.

Gebze\'de özel plaka alan araç kurşunlandı ve kundaklandı
14.12.2023 - 18:16,  Güncelleme: 18:17
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel plaka alan şahıs, "plakayı sök" uyarılarına kulak asmayınca önce tehdit edilerek aracı kurşunlandı, ardından kamyonu kundaklandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YLK 41 plakalı kapalı kasa kamyonet, plakasız motosikletli kişiler tarafından benzinle yakıldı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, aracının yandığını gören Zafer Yelek ve ailesi hemen alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle de araç söndürüldü. Bir ay önce aracı aldığını söyleyen Zafer Yelek, özel olarak aldığı plaka yüzünden daha önce de tehdit edildiğini, aracına kurşun sıkıldığını, şimdi de arabasının kundakladığını söyledi.

"Özel plaka aldığım için tehdit edildim"

Soyadının kısaltılmış haliyle özel plaka aldığı için tehdit edildiğini iddia eden Zafer Yelek, "Bir ay önce aracımı ve özel plakamı aldım. Özel plaka aldığım için bazı şahıslar tarafından tehdit edildim. Tehdit edildikten bir hafta sonra aracıma kurşunladılar. Hiçbir şey yapmadım, sineye çektim. Bu sefer de gelip aracımı yaktılar. Devletimin adaletine güveniyorum. Şahıslar plakasız motorla benzinle gelip aracı yakıyor. Ticari taksi şoförü olayı görmüş. Sesi duyunca ailecek evden çıktık ve aracı söndürdük. Daha sonra itfaiye geldi soğutma çalışması yaptı. Tehditle araçtan plakanın sökülmesini istiyorlar. Plakayı sökmediği için aracımı kundakladılar. Suçluların biran önce yakalanmasını istiyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Olaylar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de özel plaka alan araç kurşunlandı ve kundaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze'de özel plaka alan araç kurşunlandı ve kundaklandı - Son Dakika
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