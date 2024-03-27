Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 ZGY 59 plakalı otomobil ile E.K. hakimiyetindeki 41 TK 836 plakalı Nissan marka pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki G.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen G.K., ambulansla hastaneye gitmeyi reddetti. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gebze'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi ancak hastaneye gitmeyi reddetti.
Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli genç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor.
Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Burdur'da süratli bir şekilde seyreden ehliyetsiz motosikletli, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Kazada motosiklet karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ve otomobil sahibine para cezası uygulandı.
Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.K.D. tabancayla ateş açarak Kadem Can Çiçek'i vurdu. Çiçek, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.K.D. gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çekip apartmana kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.A. isimli şahıs, apartmanda saklanarak kendine zarar vereceğini söyleyince polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aranması olduğu için uygulama yapan polise bıçak çeken şahıs, apartmana kaçarak kendini kapattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli, evine girerken yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada 16 yaşındaki Kadem Can Ç. hayatını kaybetti. Kız arkadaşıyla oturan genç, yanlarına gelen E.K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı. Yaralı, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?