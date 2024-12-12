Gebze'de Plastik İmalathanede Yangın

Gebze'de plastik malzeme imalathanede yangın
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik malzeme imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak'ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle imalathanede hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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