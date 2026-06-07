Gebze\'de 4 kişinin öldüğü facianın ardından boşaltılan 22 riskli yapının yıkımına başlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bina çökmesinin ardından, çevredeki 22 riskli yapının dönüşüm sürecinde ilk yıkım gerçekleştirildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim 2025 tarihinde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir (14) hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir ise enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayın ardından bölgede yürütülen teknik incelemeler sonucunda Gebze'de 22, Darıca'da ise 3 bina riskli bulunarak tedbir amacıyla mühürlenmişti.

Aradan geçen süreçte hak sahipleriyle uzlaşma ve resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte, Gebze'de tahliye edilen 22 riskli yapıdan ilkinde yıkım çalışmalarına başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekskavatörle kontrollü şekilde gerçekleştirilen yıkım sırasında, çevrede toz oluşumunu engellemek amacıyla ekipler tarafından tazyikli su kullanıldı.

"Uzlaşma süreci tamamlandı, inşaat aşamasına geçiyoruz"

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgedeki kentsel dönüşüm sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini bildirerek, "Yaşanan elim olayın ardından bölgedeki 22 bina için dönüşüm kararı alındı. Bir kısmı devlet destekleriyle, bir kısmı ise mal sahiplerinin imkanlarıyla yeniden yapılacak. Böylece riskli yapıların tamamı yenilenmiş olacak. Uzlaşma süreci tamamlandı, artık inşaat aşamasına geçiyoruz" dedi.

Yerinde dönüşüm modeliyle yürütülecek projede mevcut imar haklarının kullanılacağını ifade eden Büyükgöz, çalışmalar tamamlandığında bölgede toplam 164 bağımsız bölümün yer alacağını kaydetti.

Öte yandan, yıkım ve yeniden yapım sürecinin etaplar halinde devam edeceği, çalışmaların hızlı şekilde tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. - KOCAELİ