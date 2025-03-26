Gebze\'de Zabıta Ekiplerinden Bayram Öncesi Gıda Denetimi

Gebze'de zabıta ekipleri, vatandaşların hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullerini tüketmesi için bayram öncesinde iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca, Gebzelilerin hijyenik şartlarda üretilmiş gıda ve mamullerini tüketmesi amacıyla denetimlerini sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram öncesi ilçede faaliyet sürdüren tatlı, yufka ve şekerleme üretimi yapan iş yerlerini denetliyor. Zabıta ekipleri denetimlerde hijyen kurallarının yanı sıra esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat hadlerini gösteren tarifeye uygun satış yapılıp yapılmadığı, iş yerlerinin çalışması, üretim ve satış yapabilmesi için temin edilmesi gereken belgelerinin bulunup bulunmadığı ve ilgili mevzuatlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri hususlarını kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların konuyla ilgili görüş, öneri, istek ve şikayetlerini, Alo Zabıta 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ