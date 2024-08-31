Geçmeye çalıştığı otomobile çarpıp hastanelik oldu, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Geçmeye çalıştığı otomobile çarpıp hastanelik oldu, kaza anı kamerada

Geniş Video İzle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücüsü, otomobilin sağından geçmeye çalışırken kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü kaza anında yalnızken otomobilde 5 kişi bulunuyordu. Otomobil sürücüsü, motosikletin sağ tarafına çarptığını belirtti.

31.08.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçmeye çalıştığı otomobile çarpıp hastanelik oldu, kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saat 22 10 da ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 50. Yıl caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman Serdar Ceylan'ın 07 VEF 997 plakalı motosiklet marketten alışveriş yapmak için yolun sağına yanaşmaya çalışan C.Ç. nın kullandığı 01 APD 035 plakalı otomobilin sağından geçmeye çalışırken önce otomobilin sol tamponuna ardından da yol kenarında bulunan portakal bahçesinin giriş kapısındaki demir direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kaza anında motorda yalnız bulunurken otomobilde şoför dahil 2' si çocuk olmak üzere 5 kişi olduğu belirtildi. Otomobilde bulunanlar "Biz bu bölgede tatil yapıyorduk. Kaş'tan gelip Antalya il merkezine doğru gidiyorduk. Yolun karşısındaki marketi gördük. Sağa yanaşıp durduktan sonra marketten su ve gıda malzemesi alacaktık. Birden bir gürültü duyduk. Ne olduğunu anlamadık. Biz sağa yanaşırken motosiklet sağımızdan geçmeye çalıştığı esnada otomobilimizin ön tamponuna çarpmış" dedi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3-sayfa, Kumluca, Antalya, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geçmeye çalıştığı otomobile çarpıp hastanelik oldu, kaza anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:36 Bütün bu rezilliğin nedeni para Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:09 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in amcası ve annesi gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası ve annesi gözaltına alındı
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
07:55 Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi
07:43 Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı Uraz Kaygılaroğlu, Taş Kağıt Makas dizisine katıldı
01:17 Atatürk’e hakaret eden şahıs gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
00:47 Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti Sakaryaspor Taraftarları Mahmut Yıldırım Maskeleriyle Amedspor Maçına Gitti
23:35 Paris’teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke’den Paris'teki ilk altın madalya milli tekvandocu Mahmut Bozteke'den
22:52 Fenerbahçe, Alanyaspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
22:47 Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs için şimdi hesap vakti
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 18:11:08. #1.12#
SON DAKİKA: Geçmeye çalıştığı otomobile çarpıp hastanelik oldu, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement