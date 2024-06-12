Kütahya'da hayvan hırsızlığından hapis cezası alan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da hayvan hırsızlığından hapis cezası alan şüpheli yakalandı

Gediz ilçesinde hayvan hırsızlığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Uşak'tan Gediz'e gelen şahıs, İlçe Jandarma Kavşağında durduruldu ve gözaltına alındı. İşlemlerin ardından K.A., Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

12.06.2024 12:46
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde hayvan hırsızlığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlamat İnfaz Bürosu tarafından "Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K. A.(37) isimli şahıs Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Uşak ilinde ikamet eden K.A. aracı ile Gediz'e geldiği esnada bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri şahsın içinde bulunduğu aracı İlçe Jandarma Kavşağında durdurdu. Burada araçtan indirilen şahıs gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından K.A. isimli şahıs Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da hayvan hırsızlığından hapis cezası alan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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