Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 13 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gelibolu'da 13 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?