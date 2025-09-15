Gelibolu\'da Balık Tutarken Denize Düşen Arkadaşını Kurtarmak İsteyen Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balık tuttuğu sırada dengesini kayberek denize düşen arkadaşını kurtarmak isteyen İsmail Gülbay hayatını kaybetti.

Olay, 21.15 sıralarında Gelibolu ilçesinin Fener Altı mevkiinde meydana geldi. İsmail Gülbay ve Sebahattin Ağrıdağ, balık tutmak için Fener Altı mevkiine gitti. Balık tutan arkadaşlardan Sebahattin Ağrıdağ, dengesini kaybederek kayalıkların üzerinden denize düştü. Gülbay ise o sırada Ağırdağ'ı kurtarmak için çabalarken kendisi de dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülbay, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağrıdağ'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE