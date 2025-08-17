Gelibolu'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. Devam eden yangına dair açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor" dedi.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı geçici süreyle kapatıldı. Tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi.

Yangına dair son bilgileri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Gelibolu'da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 uçak,18 helikopter, 343 kara aracı, 1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor. Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır. Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE