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Gelibolu'da otomobil otopark duvarında asılı kaldı, sürücü 3,93 promil alkollü çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobil otopark duvarında asılı kaldı. Sürücü G.G. 3,93 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre 3,93 promil alkollü olan sürücü G.G. (36), 17 ADA 301 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düşerek havada asılı kaldı. Kazayı görenler polis ekiplerine bildirdi. Sürücü G.G. kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.