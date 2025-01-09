Gelibolu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Gelibolu Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, T.K. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 20 gram esrar ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE