Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zincir Marketlerde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zincir Marketlerde Denetimleri Sıklaştırdı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zincir Marketlerde Denetimleri Sıklaştırdı

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçen ürünlerin satıldığı, raf ve kasa fiyatlarında farklılık olduğu şikayetlerinin artması ile zincir marketlere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

26.08.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçen ürünlerin satıldığı, raf ve kasa fiyatlarında farklılık olduğu şikayetlerinin artması ile zincir marketlere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimatıyla harekete geçen ekipler, geçtiğimiz günlerde zincir ilçedeki zincir marketlerde geniş denetim yaptı. Şikayetlere konu olan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilirken, raf ve kasa fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da denetlendi.

Denetimler sonucunda tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri tutanak altına alan zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin imhasını sağladı.

Tarihi geçmiş ürünlerin denetimlerinin yanı sıra reyondaki ürünlerin fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını da yapan ekipler, etiket ile kasada fiyat farkı bulunan ürünleri satan marketler hakkında tutanak tutarak gerekli yasal işlemleri uyguladı.

İlçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerdeki denetimlerini titizlikle sürdüreceklerini dile getiren Başkan Deviren, amaçlarının halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlerin satışını engellemek ve fiyatlarda yanılgıların önüne geçmek olduğuna dikkat çekerek "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim en önemli görevimiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zincir Marketlerde Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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