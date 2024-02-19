Gemlik'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Gemlik'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Gemlik\'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

19.02.2024 11:09
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Gemlik'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre merkez üssü Şahinyurdu Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı.

Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gemlik'te 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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