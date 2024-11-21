Gemlik\'te Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

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Gemlik genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ilçenin tamamında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gündüz ve gece etaplarında iki ayrı çalışma ile yapılan uygulamalarda, ilçenin tüm giriş çıkışları, mahalle ve araziler, yazlık Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu ve Kumla ile limanlar bölgesinin tamamında uygulamalar yapıldı.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan asayiş, trafik, terör ve güvenlik birimleri başta olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kişi genel bilgi toplama işlemine tabi tutuldu.

Yapılan uygulamalarda, 3 bin 100 kişi ve bin 650 araç kontrolü sağlanarak, 78 araca trafik eksiklikleri nedeniyle toplamda 628 bin lira idari para cezası uygulandı. 9 araç trafikten men edilerek,

7 sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası 19 yıl 2 Ay 20 gün olan Ş.Ç. de dahil olmak üzere 15 aranan şahıs ve 6 adet ruhsatsız silah ile 195 fişek ele geçirildi. Jandarma bölgesinde de aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 2 araç trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik'in huzur ve güvenini sağlamak üzere çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. - BURSA