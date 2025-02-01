Gemlik\'te Matematik Öğretmeni Sınavda Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde görev aldığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri (MTSK) sınavında fenalaşan öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Hacı Yusuf İzcin (55), yarıyıl tatilini geçirdiği memleketi Adıyaman'dan dün gece saatlerinde Gemlik'e döndü. Bugün görev aldığı MTSK sınavı esnasında kalbinden rahatsızlanan İzcin, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmenin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

Hastaneye gelen Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Avşar, hayatını kaybeden öğretmenin acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Hacı Yusuf İzcin'ın cenazesinin otopsiden sonra memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA