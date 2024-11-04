Gemlik\'te Zeytin Hırsızlarına Dronlu Önlem

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde emniyet ekipleri, zeytin hırsızlarına karşı dronlarla denetimlerini sürdürüyor.

Gemlik ilçesinde zeytin hasadının başlaması ile meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü dronlu tedbir aldı. Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince zeytinlik alanlarda devriye ve gözetleme faaliyeti yapılarak, zeytinlikler 24 saat gözetleniyor. Zeytin depolama alanları ve zeytinliklerde zeytin hırsızlıklarına karşı ayrıca dronlar bölgede aktif olarak kullanılıyor. Zeytinlik alanlardan çıkan araçlar bir bir kontrol edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınıyor. - BURSA