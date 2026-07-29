Genç İmamın Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Genç İmamın Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti

Genç İmamın Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti
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20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül, otomobil-motosiklet çarpışmasında hayatını kaybetti, cenazesini babası kıldırdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç, imam olan babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleği yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 gün sonra askere gidecekti

Hayatını kaybeden Mahmut Yüşa Gül'ün hafız olduğu ve vatani görevini yapmak üzere 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. 20 yaşındaki gencin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Cenaze namazını babası kıldırdı

Gül'ün cenazesi, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını gencin imam olan babası kıldırdı. Kılınan namazın ardından Mahmut Yüşa Gül, caminin bitişiğindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç İmamın Oğlu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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