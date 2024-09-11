Eski sevgili masaj salonunda cinayet işledi

3.Sayfa

Genç kadını masaj salonunda öldüren eski sevgili tutuklandı

KONYA - Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı olan eski sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masaj salonunda hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, masaj salonunda yaptığı incelemede 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ı bıçaklanmış halde buldu. Göğsünden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Elif Ceren Arslan'ı öldürdüğü tespit edilen eski sevgilisi E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği belirtilen katil zanlısı E.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dört çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif Ceren Arslan'ın bir süredir masaj salonunda kaldığı ve kendisini darp eden eski sevgilisi ile ilgili uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.