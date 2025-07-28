Genç Kız Kaçarak Hastaneden Kurtulmaya Çalıştı

Nevşehir'de rahatsızlanan genç kız, tedavi olmamak için sağlık ekiplerinden kaçtı. 2 saatlik arama sonunda boş arazide yarı baygın halde bulunan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Olay, 2000 Evler Mahallesi 50. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.N.D.'nin rahatsızlandığını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine iyi olduğunu, tedavi olmak istemediğini söyleyen genç kız, bulunduğu yerden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç kızla telefonla irtibat kuran ekipler, kızın rahatsızlandığını ve bulunduğu yeri tam tarif edemediğini söylemesi üzerine bulabilmek için çalışma başlattı. Genç kızın ağaçlık ve kayalık bir alanda olduğunu söylemesi üzerine aramalar Sulusaray Kavşağı ile Nevşehir Devlet Hastanesi arasında bulunan 50. Sokak üzerinde yoğunlaştı. Bölgeyi didik didik arayan polis ekipleri, genç kızı ağaçlık ve kayalık alanda yarı baygın şekilde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızı Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR