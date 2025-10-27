Genç Kızın Balkondan Düştüğü Sanıldı - Son Dakika
Genç Kızın Balkondan Düştüğü Sanıldı

Genç Kızın Balkondan Düştüğü Sanıldı
27.10.2025 17:48
Aydın'da genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, aslında ilaç yüzünden fenalaşmış.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç kızın balkon düştüğü sanıldı, ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından genç kızın kullandığı ilaç yüzünden fenalaştığı ortaya çıktı.

GENÇ KIZIN BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ SANILDI

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 133 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evin bahçe kısmında genç bir kızın yerde yattığını gören ve sesleri duyan vatandaşlar, genç kızın balkondan düştüğünü sanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İLAÇ YÜZÜNDEN FENALAŞMIŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaparken, genç kızın kullandığı ilaç yüzünden fenalaştığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

