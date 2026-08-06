Gençlerin Karpuz İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerin Karpuz İsyanı

Gençlerin Karpuz İsyanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da iki genç muhtarlık ofisinin önünde karpuz kırıp kabuklarını bıraktı, muhtar tepkili.

Karaman'da iki genç muhtarlık ofisinin önündeki kamelyada elleriyle karpuz kırıp yedikten sonra kabuklarını kamelyanın masasına saçıp gitti. Sabah ofisine geldiğinde çirkin manzara ile karşılaşan muhtar, güvenlik kamerasını bakıp yaşananları görünce tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Sekiçeşme Mahallesi Muhtarı Raziye Ünlü, sabah Ahmet Hilmi Birand Caddesi üzerindeki muhtarlık ofisine geldi. Ünlü, bahçedeki kamelyanın masasında parçalanmış karpuz artıklarını görünce hayretler içerisinde kaldı. Bunu kimin yaptığını öğrenmek için muhtarlığın güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Ünlü, gece geç saatlerde muhtarlık ofisinin önüne gelen iki gencin yanlarında getirdikleri karpuzu yumruklarıyla kırarak bir kısmını yediklerini, geri kalanını ise kamelyadaki masanın üzerinde saçarak ayrıldıklarını gördü.

"Kasıtlı olarak yapıldığını gördüğüm için sinirlendim"

Sabah muhtarlığa geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldığını belirten Sekiçeşme Mahallesi Muhtarı Raziye Ünlü, "Saat 09.15 civarlarında muhtarlık ofisime geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Kamera kayıtlarımı incelediğimde iki gencin bu tür bir davranışta bulunduğunu tespit ettim. Kamera kayıtlarını izlediğim zaman kasıtlı olarak yapıldığını gördüğüm için çok sinirlendim" dedi.

"Özür dilemelerini bekliyorum, aksi takdirde şikayetçi olacağım"

Durumun bir sosyal medya paylaşımı amacıyla yapılmış olabileceğini dile getiren Ünlü, "Kamu malına zarar vermek, çevreyi kirletmek doğru değil. Bu gençlerimizin önüne geçilmesi lazım. Ben burayı temizlemiyorum, özür dilemelerini bekliyorum. Aksi takdirde davacı olacağım. Kayıtlarda da telefonla çekim yaptıkları görünüyor. Ailelerin buraya gelip durumu görmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gençlerin Karpuz İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi Çay bardağı kavgasında emsal karar Patron kovdu, mahkeme geri gönderdi! Çay bardağı kavgasında emsal karar
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
Hindistan’da ölümcül virüs alarmı 22 çocuk hayatını kaybetti Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

10:17
Oosterwolde’nin ilk teşhisi belli oldu En az 3-4 hafta yok
Oosterwolde'nin ilk teşhisi belli oldu! En az 3-4 hafta yok
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
10:09
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
09:31
Ünlü oyuncu Erdoğan’a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin
09:13
Altın son 7 haftanın zirvesinde Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 10:31:33. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerin Karpuz İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.