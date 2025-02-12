Gençlerin sosyal medyadaki tartışması kanlı bitti

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Karaman'da iddiaya göre, Murat D. sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can (19) ile Salih A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından yine sosyal medya üzerinden randevulaşan gençler Piri Reis Parkı yakınlarında buluştu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Gençlerin parkta başlayan tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Murat D. yanında getirdiği pompalı tüfekle iki gence ateş açtı. Kurşunlar Abdullah Umut Can'ın boyun bölgesine, Salih A'nın ise karın ve göğüs bölgesine isabet etti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yaralı gençler özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Salih A. ise ameliyata alındı.

HER YERDE ARANIYOR

Murat D. olayın ardından kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.