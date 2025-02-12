Gençlerin sosyal medyadaki tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Gençlerin sosyal medyadaki tartışması kanlı bitti

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Karaman'da sosyal medyada tartışan 3 genç randevulaşarak bir parkta buluştu. Parka pompalı tüfekle gelen gençlerden biri, diğer iki gence ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor.

12.02.2025 10:24  Güncelleme: 10:38
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Karaman'da iddiaya göre, Murat D. sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can (19) ile Salih A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından yine sosyal medya üzerinden randevulaşan gençler Piri Reis Parkı yakınlarında buluştu.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Gençlerin parkta başlayan tartışması kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Murat D. yanında getirdiği pompalı tüfekle iki gence ateş açtı. Kurşunlar Abdullah Umut Can'ın boyun bölgesine, Salih A'nın ise karın ve göğüs bölgesine isabet etti.

Gençlerin sosyal medyadaki tartışmaları kanlı bitti

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yaralı gençler özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Salih A. ise ameliyata alındı.

HER YERDE ARANIYOR

Murat D. olayın ardından kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gençlerin sosyal medyadaki tartışması kanlı bitti
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Karaman, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gençlerin sosyal medyadaki tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    sosyal medya sosyallesmek icin kullanilir tüm dünyada bizim ülkede ise egolarini tatmin etmek icin kullaniliyor 42 2 Yanıtla
  • kamil erol:
    ekonomiyi çin bozdu sosyal hayatıda medya 3 2 Yanıtla
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