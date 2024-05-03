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Gercüş'te 3 aracın karıştığı kazada kimsenin burnu bile kanamadı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın, seyir halinde birbirlerine çarpması soncunda meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Bazı araçların hurdaya döndüğü kazada kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza Gercüş Midyat karayolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen 46 AAB 456 plakalı kamyon ile 72 EH390 plakalı otomobil seyir halindeyken karşı taraftan gelen 16 CCA 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarak dururken, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Bir otomobilin hurdaya döndüğü kazada jandarma ekipleri inceleme başlattı.