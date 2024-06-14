Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

14.06.2024 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Plastik atıklar yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı

ANTALYA - Antalya'da otluk alanda başlayan ve geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda otluk alanda yangın başladığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yanan alanın hemen dibinde bulunan ve plastik atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına ekipler müdahale etmekte zorlanınca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Kepez belediyesine ait iş makineleri de bölgeye sevk edilirken yanan plastik malzemelerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, Çevre, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 05:29:05. #1.12#
SON DAKİKA: Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement