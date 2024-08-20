Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Veliköy Mahallesinde bulunan Ersin Tagay Toprak Geri Dönüşüm Tesisi'nde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken dumanların arasında zaman zaman patlama sesleri de duyuldu. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana geldi. Alanda soğutma çalışması başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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