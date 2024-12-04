Germencik\'te 1.6 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olan, 1 ton 600 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak veya sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışmada bir araç takibe alındı. İzmir'den Aydın'a gelen kapalı kasa bir araç Germencik gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 120 bin TL olan 1 ton 600 litre etil alkol ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan R.A. ve G.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN