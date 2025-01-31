Germencik\'te Ruhsatsız Silah Baskını

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 şüphelinin işyerlerine yapılan baskında 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Germencik ilçesinde M.S. ve K.E. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tam otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet muşta, 200 adet av tüfeği fişeği, 70 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN