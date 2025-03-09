Germencik\'te Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Habibler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 FZ 396 plakalı traktör ile bahçede çalışan Hüsnü Balaban isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler Balaban'ın yardımına koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından traktör altından çıkartılan Balaban'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Balaban'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN