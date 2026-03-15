Gerze'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
Gerze'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Gerze\'de Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
15.03.2026 12:27
Sinop'un Gerze ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Gerze ilçesinde meydana geldi. Polis uygulama noktasında yapılan dur ihtarına uymayan A.K. idaresindeki araç, Veysel Çavuş Caddesi'nden kontrolsüz şekilde ana yola çıkarak cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın ardından cadde üzerindeki park halindeki bir araç da hasar gördü. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü A.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Polis, Gerze, Sinop, Son Dakika

