Gestaş, 14 Kasım'da Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerini iptal etti - Son Dakika
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Gestaş, 14 Kasım'da Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerini iptal etti

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Gestaş, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya planlanan bazı tarifeli feribot seferlerini iptal etti. 14 Kasım'da Kabatepe-Gökçeada hattında bazı seferler yapılamayacak, Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifedeki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 14 Kasım Cumartesi günü Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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